«Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediatocessate il fuoco». Lo ha scritto Donald Trump su Truth (e poi su X), rivolgendo «congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza».pic.twitter.comlRPhZpugBV— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2025Il post di Rubio su X, poi la conferma di India e PakistanL’annuncio del presidente Usa arriva dopo giorni di tensioni lungo il confine nel Kashmir, con attacchi reciproci costati la vita a decine di civili. La notizia del cessate il fuoco è stata confermata da Marco Rubio, segretario di Stato Usa. «Nelle ultime 48 ore, JD Vance e io abbiamo parlato con alti funzionari Indiani e Pakistani, tra cui i premier Narendra Modi e Shehbaz Sharif, il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar, il capo di Stato maggiore dell’esercito Asim Munir e i consiglieri per la sicurezza nazionale Ajit Doval e Asim Malik», ha scritto su X il capo della diplomazia statunitense. 🔗Lettera43.it

© Lettera43.it - India-Pakistan, raggiunto l'accordo per il cessate il fuoco immediato