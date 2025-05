India-Pakistan esplosioni nel Kashmir indiano | Violata la tregua

Nuova Delhi ha accusato Islamabad di aver compiuto una serie di attacchi notturni sul territorio Indiano, ignorando quindi i numerosi appelli internazionali per evitare che il conflitto assumesse dimensioni preoccupanti. Ora, lo spazio aereo Pakistano resterà chiuso per le prossime 24 oreL'articolo India-Pakistan, esplosioni nel KashmirIndiano: “Violata la tregua” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - India-Pakistan, esplosioni nel Kashmir indiano: “Violata la tregua”

Pakistan: media, esplosioni e blackout nel Kashmir indiano - Milano, 9 mag. (LaPresse) – Esplosioni sono state udite a Samba, nel Kashmir indiano, e diverse località dell’area sono in balckout totale. Lo riferisce il Times of India. La notizia giunge nel contesto delle tensioni fra India e Pakistan, dopo che mercoledì l’India ha attaccato con missili diversi obiettivi nel territorio del Pakistan in risposta al massacro di turisti avvenuto lo scorso 22 aprile a Pahalgam, nella parte del Kashmir controllata dall’India, per il quale Nuova Delhi accusa Islamabad, che però nega ogni coinvolgimento. 🔗Leggi su lapresse.it

Forti esplosioni all'aeroporto indiano di Jammu in Kashmir - Forti esplosioni hanno scosso l'aeroporto della città di Jammu, nel Kashmir amministrato dall'India, mentre prosegue lo scontro militare tra India e Pakistan. Lo ha riferito una fonte della sicurezza. La fonte ha detto all'Afp che la causa delle esplosioni non è stata immediatamente determinata, poiché entrambi i Paesi si sono accusati a vicenda di aver effettuato attacchi con droni sul loro territorio oggi. 🔗Leggi su quotidiano.net

Srinagar, esplosioni nel Kashmir indiano dopo cessate il fuoco raggiunto tra India e Pakistan, Nuova Delhi: “Islamabad ha violato l’accordo” - VIDEO - Nuova Delhi punta il dito contro il Pakistan, reo di aver "violato la tregua" Esplosioni nel Kashmir indiano, precisamente a Srinagar, dopo l'accordo raggiunto tra India e Pakistan sul cessate il fuoco, annunciato direttamente da Donald Trump. X Omar Abdullah, primo ministro del territorio fe 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Video India e Pakistan raggiungono cessate il fuoco con la mediazione Usa, nuove esplosioni in Kashmir

India-Pakistan, ancora esplosioni nel Kashmir indiano dopo l'accordo per il cessate il fuoco. «Violata la tregua» - Il Pakistan ha iniziato il suo contrattacco di fronte all'«aggressione indiana», colpendo l'aeroporto indiano di Pathankot e la base aerea di Udhampur in una ... 🔗ilmattino.it

Trump, accordo India-Pakistan di cessate il fuoco immediato. Ma udite esplosioni nel Kashmir indiano - Il presidente Usa: 'Lunga notte di mediazione'. Il ministro della Difesa pakistano: 'Se ci sarà una escalation della guerra, siamo pronti' (ANSA) ... 🔗ansa.it

Intesa India-Pakistan, ma ancora alta tensione in Kashmir - Un cessate il fuoco Donald Trump è riuscito ad ottenerlo. 🔗ansa.it