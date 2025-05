Incontro con l' autore Andrea Franzoso a Castiglion Fiorentino

Domani alle 18.30 alla Bottega del libro in corso della Repubblica Andrea Petinari presenta il volume "Stare bene, un giorno", edito da Mondadori. Un libro potente e commovente, traduzione esatta della passione e dell’idea di fotografia dell’autore, in cui otto personaggi si raccontano davanti al suo obiettivo in un vortice di ricordi ed emozioni travolgenti. Fotografo e videomaker, nel 2019 Petinari ha dato vita a un progetto particolare sulla sua pagina Instagram: fermare le persone per strada e scattare loro una foto. 🔗ilrestodelcarlino.it