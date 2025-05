Incidente tra furgone e trattore sulla provinciale | un uomo in codice rosso al Perrino

CEGLIE MESSAPICA - Un 50enne è finito in codicerosso all'ospedale "Perrino" di Brindisi a seguito di un Incidente stradale sullaprovinciale Ceglie Messapica-Francavilla Fontana. È quanto accaduto questa sera, sabato 10 maggio 2025, poco prima delle ore 21. Il sinistro ha riguardato due mezzi. 🔗Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incidente tra furgone e trattore sulla provinciale: un uomo in codice rosso al "Perrino"

