Incidente durante la Corsa del Mito a Palinuro | atleta cade tra gli scogli e si ferisce

Tensione, nel pomeriggio, a Palinuro : un atleta che stava per prendere parte alla Corsa del Mito , per cause da accertare, si è diretto verso la scogli era, ma qualcosa è andato storto. Il corridore è caduto, restando incastrato tra gli scogli . Sul posto, la Guardia Costiera di Palinuro che ha.

Gravissimo incidente durante la gara di motociclismo; 53enne perde il controllo del mezzo e viene sbalzato in avanti. Gara interrotta e corsa verso l'ospedale di Latina - Dopo giorni di apprensione, giungono notizie incoraggianti sulle condizioni del motociclista 53enne originario di Bazzano (Bologna), rimasto gravemente ferito in un incidente durante il campionato italiano di motocross Prestige. Ricoverato presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l'uomo non è più in coma e il suo stato di salute ha mostrato lievi segnali di miglioramento.Un impatto violento durante la garaL'incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato, presso il crossodromo di strada Macchiagrande a Borgo Santa Maria, nel corso della prima gara della categoria ...

Incidente tra auto e moto, 19enne muore durante la corsa in ospedale - Ravenna, 12 aprile 2025 – Tragedia a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. Ancora sangue sulle strade. Un motociclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo. Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna, la Honda modello enduro sulla quale viaggiava il ragazzo, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di una vettura, una Fiat 500.