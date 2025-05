Incendio in autostrada camion va a fuoco! Colonna di fumo a km di distanza

Un camion in viaggio verso sud ha preso fuoco improvvisamente, causando una situazione di emergenza e richiedendo un intervento tempestivo per contenere i danni. L'Incendio, scatenato da cause ancora in fase di accertamento, ha provocato una Colonna di fumo visibile a grande distanza, attirando l'attenzione di automobilisti e residenti nelle vicinanze.L'accaduto ha evidenziato l'importanza di rapide manovre da parte del conducente, che ha saputo gestire la situazione limitando i danni e riducendo i rischi per gli altri utenti della strada. Episodi come questo dimostrano quanto sia fondamentale mantenere la calma e adottare misure di sicurezza immediate in caso di incidenti stradali che coinvolgono mezzi pesanti.L'intervento dell'autista evita danni peggioriL'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8, sulla A23, in direzione sud, tra il confine di Stato e Tarvisio (Udine).

Brutto scontro fra tre mezzi e un camion che va in fiamme, con un uomo che si salva miracolosamente dal rogo. È accaduto questa mattina intorno alle 9 sulla autostrada A14-dir in direzione Ravenna, all'altezza dello svincolo di Bagnacavallo. Qui, per cause in corso di accertamento da parte della... 🔗ravennatoday.it

Negli Stati Uniti un camion ha preso fuoco bloccando l'autostrada I-65 in direzione sud vicino a DeMotte, nell'Indiana. La polizia ha riferito che il rimorchio trasportava taniche di materiale infiammabile, senza specificarne la natura. Le immagini riprese sul posto mostrano un autoarticolato avvolto dalle fiamme sulla carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, la polizia ha individuato un guasto meccanico alla motrice che ha provocato l'incendio, il quale ha poi coinvolto il rimorchio. 🔗tgcom24.mediaset.it

Incendio nel tardo pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A14. Il rogo ha interessato un camion frigorifero che è stato divorato dalle fiamme. Il fatto è avvenuto tra i caselli di Civitanova Marche e Porto Recanati. L'autista è riuscito a sganciare la motrice prima che venisse convolta dalle... 🔗anconatoday.it

Roma, maxi incendio in via Ardeatina: l'enorme colonna di fumo visibile a km di distanza

