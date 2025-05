Inaugurato il ' Parco per Tutti' a Torre a Mare | Nuovo luogo di aggregazione

Questa mattina c'è stata l'inaugurazione del "Parco per Tutti" a Torre a Mare, un importante progetto di riqualificazione che ha trasformato un'area di circa 6mila metri quadri in un vivace giardino pubblico. La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione del sindaco Vito Leccese, degli. 🔗Baritoday.it © Baritoday.it - Inaugurato il 'Parco per Tutti' a Torre a Mare: "Nuovo luogo di aggregazione"

Inaugurato a Torre a Mare il “Parco per tutti”: un nuovo spazio verde inclusivo e sostenibile tra città e mare - TORRE A MARE – È stato inaugurato questa mattina il “Parco per tutti”, il nuovo spazio pubblico di Torre a Mare, frutto di un importante progetto di riqualificazione urbana che ha restituito alla citt ... 🔗giornaledipuglia.com

