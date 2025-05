In scena l’ultima giornata del ‘Ventotene Europa Festival’ superare le sfide con l’integrazione

VENTOTENE (ITALPRESS) – “Integrazione e disintegrazione sono processi spesso simultanei: abbiamo l’integrazione quando si risponde insieme alle crisi finanziarie oppure di salute, ma allo stesso tempo abbiamo disintegrazione causata da governi sovranisti che vogliono un’Europa di Stati nazionali e non un’Europa comune. Non posso immaginare un’Europa integrata, con il principio di sovranismo nazionale”.Lo ha detto il politologo Jan Zielonka, professore di Politica e Relazioni Internazionali all’Università Ca’ Foscari, nell’intervento che ha aperto l’ultimagiornata del Ventotene Europa Festival, la kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale ‘La Nuova Europa’.Di fronte ai conflitti, ai dazi, alle migrazioni “le soluzioni per l’Europa non sono semplici: è chiaro che devono essere soluzioni comuni, ma quando gli Stati nazionali pensano solo ai propri interessi, le soluzioni comuni di solito sono banali e non adeguate alle sfide. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - In scena l’ultima giornata del ‘Ventotene Europa Festival’, superare le sfide con l’integrazione

Potrebbe interessarti su Zazoom: Milly D'Abbraccio a Belve: Sono l'ultima pornodiva, oggi scelgo io con chi fare sesso a pagamento - Milly D’Abbraccio, icona dell’hard italiano negli anni ’90, torna sotto i riflettori ospite di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2 martedì 6 maggio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Foggia, colpo di scena: esonerati il tecnico Zauri e il ds Leone prima dell’ultima giornata - Colpo di scena in casa Foggia. A quattro giorni dalla delicatissima ultima gara di campionato a Picerno, dove il club pugliese si giocherà... 🔗Leggi su calciomercato.com

Hockey, sconfitta severa contro Legnaro: Forlì perde il quarto posto all’ultima giornata - Sconfitta casalinga per la Libertas Hockey che vede sfuggire il quarto posto in classifica a favore di Legnaro, con cui perde lo scontro diretto e il vantaggio di poter giocare l’eventuale bella del primo turno di playoff in casa. I patavini, quarti nella classifica finale, saranno infatti anche... 🔗Leggi su europa.today.it

Hockey, sconfitta severa contro Legnaro: Forlì perde il quarto posto all’ultima giornata - Sconfitta casalinga per la Libertas Hockey che vede sfuggire il quarto posto in classifica a favore di Legnaro, con cui perde lo scontro diretto e il vantaggio di poter giocare l’eventuale bella del primo turno di playoff in casa. I patavini, quarti nella classifica finale, saranno infatti anche... 🔗Leggi su forlitoday.it

Ne parlano su altre fonti

In scena l'ultima giornata del 'Ventotene Europa Festival', superare le sfide con l'integrazione; Benigni in tv celebra l’Europa e cita Ventotene: “L’esperimento democratico più emozionante”; Pd e alleati a Ventotene, ma Schlein non ci sarà. La linea di Elly: dare battaglia su temi concreti; Lo show politico di Benigni: le battute su Meloni e Trump, l'elogio del Manifesto di Ventotene. «Sono un patriota e un estremista europeo, attenti al nazionalismo». 🔗Ne parlano su altre fonti