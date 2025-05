In Campidoglio le celebrazioni per la Giornata dell' Europa

AGI - Due giorni di festa a Roma per celebrare la Giornata dell'Europa, nel 75esimo anniversario della Dichiarazione Schuman. Il primo appuntamento è stato questa mattina in Campidoglio con il dispiegamento di una gigantesca bandiera dell'Unione europea, 600mq totali, insieme agli studenti delle scuole superiori, si legge in un comunicato dell'ufficio in Italia del parlamento europeo e della rappresentanza della commissione europea, organizzatori degli eventi. Dopo lo srotolamento della bandiera, si è tenuto nell'aula Giulio Cesare un convegno sull'Europa con interventi tra li altri del sindaco Roberto Gualtieri, del ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e delle vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna "I valori fondanti dell'Unione Europea sono quelli della democrazia e del rispetto", ha ricordato Fitto. 🔗Agi.it © Agi.it - In Campidoglio le celebrazioni per la Giornata dell'Europa

Su questo argomento da altre fonti

Tutto pronto per la 18ª Giornata della solidarietà: il rispetto di sé e dell'altro al centro delle celebrazioni - Martedì 29 aprile a Pisa si svolgerà la diciottesima edizione della Giornata della Solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico ...

Tutto pronto per la 18ª Giornata della solidarietà: il rispetto di sé e dell'altro al centro delle celebrazioni - Martedì 29 aprile a Pisa si svolgerà la diciottesima edizione della Giornata della Solidarietà. L’evento, promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv e Ets in collaborazione con il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico ...

“Vogliamo figli capaci di scegliere ma poi lo facciamo per loro”: la pedagogista sulla giornata dell’ascolto dei minori - Oggi è stata la prima Giornata Nazionale dell'Ascolto dei Minori, volta a sensibilizzare sull'importanza del dare parola ai più piccoli, soprattutto per le decisioni che li riguardano.

San Ferdinando | La giornata dell' Europa

Video San Ferdinando | La giornata dell' Europa Video San Ferdinando | La giornata dell' Europa

Se ne parla anche su altri siti

In Campidoglio le celebrazioni per la Giornata dell'Europa; Sito Istituzionale | Giornata dell'Europa, le celebrazioni in Campidoglio; Roma celebra la Giornata dell’Europa: 75 anni dalla dichiarazione Schuman; Giornata dell’Europa, le celebrazioni in Campidoglio. 🔗Se ne parla anche su altri siti