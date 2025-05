In 15mila a festeggiare Sara Gama e la Juventus campione d'Italia Gioia bianconera ma vince l'Inter

Tante emozioni, emozioni forti. L`ultima da calciatrice di SaraGama, la premiazione per il sesto scudetto della Juventus, 15mila spettatori. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ritiro Sara Gama, Gravina: «Un privilegio aver condiviso questi anni con una donna di spessore. La sua presenza sarà ispirazione per migliaia di bambine» - di Redazione JuventusNews24Ritiro Sara Gama, Gravina e il messaggio per il difensore della Juventus Women: tutte le dichiarazioniIl presidente della FIGC Gabriele Gravina ha voluto ringraziare la leggenda della Juventus Women Sara Gama dopo l’annuncio del ritiro della bianconero dal calcio giocato. PAROLE – «Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Premiazione scudetto Juventus Women: Sara Gama alza il trofeo! PPM come Hulk, Girelli balla e Lehmann… – FOTO e VIDEO - di Mauro MunnoPremiazione scudetto Juventus Women: la cerimonia dello Stadium. Sara Gama alza al cielo il trofeo del sesto tricolore(inviato all’Allianz Stadium) – L’attesa è finita per la premiazione del sesto scudetto conquistato dalla Juventus Women. L’Allianz Stadium è il palcoscenico del trionfo bianconero in Serie A femminile. Al termine della sfida casalinga contro l’Inter, le campionesse d’Italia alzano al cielo il meritato trofeo, coronando una stagione straordinaria davanti ai propri tifosi, nella cornice più suggestiva. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Sara Gama si ritira: "Juve ha fatto diventare realtà i miei sogni" - Con queste parole, in un lungo videomessaggio su Instagram, Sara Gama ha annunciato l’addio al calcio alla fine di questa stagione. Il capitano della Juventus femminile, a 36 anni, si ritira ... 🔗sport.sky.it

Gravina, quello di Sara Gama un viaggio meraviglioso - Gravina, quello di Sara Gama un viaggio meraviglioso Presidente Figc: 'Un privilegio averlo potuto condividere' ROMA , 28 aprile 2025, 19:54 ... 🔗ansa.it