Ilva Urso in pressione dopo il sequestro di Afo1 | La procura non fermi tutto o finirà come a Bagnoli

Il sequestro dell’altoforno 1 dell’Ilva di Taranto dopo l’incendio preoccupa il governo. L’incidente dentro l’acciaieria pugliese arriva nel corso del negoziato con Baku Steel, vincitrice della gara per l’assegnazione dello stabilimento, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso adombra l’ipotesi – già avanzata da Ilfattoquotidiano.it – che ci sarà una ricaduta occupazionale nel breve periodo e, soprattutto, arriva a ipotizzare uno stallo nella cessione a causa dell’intervento della magistratura, se non verrà concessa la possibilità di intervenire rapidamente con la manutenzione.La procura di Taranto è infatti dovuta intervenire dopo il grave episodio provvedendo al sequestro probatorio dell’impianto e ne ha disposto lo stop, impedendone l’uso. Il pubblico ministero Francesco Ciardo ipotizza i reati di omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e getto pericoloso di cose. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, Urso in pressione dopo il sequestro di Afo1: “La procura non fermi tutto o finirà come a Bagnoli”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sull'ex Ilva si potrebbe arrivare a una decisione entro la prossima settimana. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un'intervista ad Affaritaliani.it."È possibile individuare nei prossimi giorni il soggetto che ha manifestato le migliori intenzioni - ha... 🔗genovatoday.it

"I commissari stanno approfondendo le tre proposte rimaste in campo, soprattutto alla luce delle ulteriori migliorie che alcuni di questi attori hanno potuto fare anche in questi giorni e in queste ore. Quindi, dato che la nostra è una procedura competitiva, che a differenza di altre incentiva il rilancio competitivo perché ci siano ulteriori migliorie e ulteriori spiegazioni su alcuni aspetti che su ciascuna delle proposte andavano chiariti, è giusto che i commissari abbiano il tempo necessario a completare la loro analisi". 🔗quotidiano.net

La proposta migliore per l'acquisto dell'ex Ilva è della cordata azera composta da Baku Steel Company e dal fondo statale Azerbaijan Investment Company. A confermarlo è stato il... 🔗quotidianodipuglia.it

Napoli - Bagnoli, l'ex Italsider vista dal drone: ecco il sito delle polemiche (06.04.16)

Video Napoli - Bagnoli, l'ex Italsider vista dal drone: ecco il sito delle polemiche (06.04.16) Video Napoli - Bagnoli, l'ex Italsider vista dal drone: ecco il sito delle polemiche (06.04.16)

Cosa riportano altre fonti

Urso su ex Ilva: se altoforno resta bloccato, più cassa integrazione e salta trattativa per la vendita - Difficile negoziato con gli azeri di Baku Steel. Il monito: “Se non vi è la funzionalità, il negoziato si interrompe e nessuno ovviamente mai scommetterà sulla riconversione industriale e tecnologica” ... 🔗msn.com

Ex Ilva, incidente all’altoforno 1: sotto inchiesta tre dirigenti - TARANTO - Sono tre gli indagati coinvolti nell’inchiesta aperta dalla Procura di Taranto sull’incendio avvenuto l’altra mattina all’altoforno 1 dell’ex Ilva. Si tratta di 3 dirigenti del siderurgico, ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Ex Ilva, Urso: “Temo che le ultime notizie non incoraggino nuovi investitori” - (Adnkronos) – "Su Ilva temo che le ultime notizie non incoraggino i nuovi investitori in quello che è un percorso difficile e sfidante per tutti a cui spero che tutte le istituzioni partecipino in man ... 🔗msn.com