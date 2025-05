Ilary Blasi è Unica | soppressi tutti i suoi show ‘original’

Che fosse Unica lo diceva in tempi non sospetti Francesco Totti e più di recente se l’è detto da sola nel docufilm su Netflix. Ora lo diciamo anche noi. Il motivo? Con buona pace della diretta interessata, nessuno come IlaryBlasi s’è visto chiudere uno dietro l’altro tutti i suoi programmi original. Più Unica di così!Già, perché la carriera televisiva della conduttrice romana, da quando nel 2016 ha fatto il salto da Italia 1 (era a Le Iene) a Canale 5, l’ha vista impegnata in format che, puntualmente, con lei sono nati e con lei sono stati soppressi. The Couple era l’occasione per invertire una tendenza oseremmo dire avvilente: è tutto molto interessante ciò che fa, finché non va in onda.Con il reality game peggio non poteva andare: un sonoro flop che Mediaset ha voluto dimenticare, cancellandolo dopo quattro puntate senza nemmeno proclamare un vincitore. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ilary Blasi è Unica: soppressi tutti i suoi show ‘original’

Potrebbe interessarti su Zazoom: The Couple chiude in anticipo, polemica su Ilary Blasi: silenzio social e post spariti - The Couple, il reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è stato ufficialmente cancellato da Mediaset con effetto immediato. La decisione è arrivata tramite una nota dell’azienda che ha anche interrotto la diretta continua su Mediaset Extra.

Ilary Blasi è Unica: soppressi tutti i suoi show 'original' - Che fosse Unica lo diceva in tempi non sospetti Francesco Totti e più di recente se l'è detto da sola nel docufilm su Netflix. Ora lo diciamo anche noi. Il motivo? Con buona pace della diretta interessata, nessuno come Ilary Blasi s'è visto chiudere uno dietro l'altro tutti i suoi programmi original. Più unica di così!Già, perché la carriera televisiva della conduttrice romana, da quando nel 2016 ha fatto il salto da Italia 1 (era a Le Iene) a Canale 5, l'ha vista impegnata in format che, puntualmente, con lei sono nati e con lei sono stati soppressi.

Mister Movie | The Couple avrà la Diretta 24h, il nuovo reality game di Ilary Blasi su Canale 5 - A partire da lunedì 7 aprile, Canale 5 accoglierà un nuovo, avvincente reality game: TheCouple. Il programma, condotto da Ilary Blasi, vedrà i concorrenti partecipare in coppie, sfidandosi in prove che metteranno alla prova sia la loro forza fisica che l'astuzia. L'obiettivo finale? Portare a casa il premio di 1 milione di euro.The Couple avrà la Diretta 24h simile al Grande FratelloCome nel famoso Grande Fratello, anche in TheCouple i concorrenti vivranno sotto lo stesso tetto, osservati continuamente dalle telecamere. 🔗Leggi su mistermovie.it

“Antonino Spinalbese concorrente di The Couple”, nuove indiscrezioni sul cast del reality di Ilary Blasi - Lunedì 7 aprile inizierà The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi che vedrà 8 coppie sfidarsi per conquistare il montepremi finale da 1 milione di euro. Alcuni protagonisti sono già stati annunciati, mentre altri sarebbero ancora da definire: il blog di Davide Maggio fa sapere che tra i concorrenti ci sarà anche Antonino Spinalbese.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Video Isola dei famosi, il gesto piccato di Ilary Blasi Enrico Papi: ecco cosa hanno notato i fan Video Isola dei famosi, il gesto piccato di Ilary Blasi Enrico Papi: ecco cosa hanno notato i fan

Ilary Blasi è Unica: soppressi tutti i suoi show ‘original’ - Con The Couple, Ilary Blasi vede chiudere un altro suo programma su Canale 5 per bassi ascolti. Ecco i precedenti ... 🔗davidemaggio.it

Nel disastro "The Couple" si salva solo Ilary Blasi - Dovevano essere 8 puntate, poi si è scesi a 5. Alla fine ha chiuso, a sorpresa, senza neanche una finale. Durata? Meno di un gatto in tangenziale. Si tratta di The Couple - Una vittoria per due, il re ... 🔗today.it

Ilary Blasi, l’ultima novità distrugge i sogni dei fan: tutto finito - Una vera e propria doccia fredda per la conduttrice tv Ilary Blasi. Cosi non funziona e le cose rischiano di mettersi malissimo. Ilary Blasi è una delle conduttrici più famose nel mondo dello ... 🔗diregiovani.it