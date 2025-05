il vin mariani il vino amato da papa leone xiii che ispirò la coca cola

Assurdo a pensarci, ma verso la fine del 1800 una delle bevande più popolari d’Europa era un mix di vino rosso e, reggetevi forte, foglie di Coca ! Si chiamava Vin Mariani ed era la bibita preferita dall’upper class europea. Tra gli illustri fan ufficiali ricordiamo Thomas Edison, Jules Verne, Alexander Dumas e addirittura Papa Leone XIII ne andava pazzo e ne fece pubblico elogio. E come un personaggio protagonista di un film sorrentiniano, il Papa divenne perfino il testimonial con il suo faccione per pubblicizzarla. Un The Young Pope ante litteram!<!---->Ma come nacque questa formula speciale? Tutto cominciò nel 1863, quando il farmacista Angelo Mariani decise di unire due ingredienti molto apprezzati dai suoi clienti: il vino rosso Bordeaux e le foglie di Coca . Il risultato era un fenomenale tonico energizzante che prometteva di curare qualsiasi forma di infelicità. 🔗 Cultweb.it

Al Vinitaly a grande paura dei dazi fa tremare il settore vitivinicolo ma non è che, fino alla decisione di Donald Trump di imporre nuove tariffe, non ci fossero guai in Paradiso. Anzi. Qualche settimana fa, ma ancora oggi è così, i produttori hanno temuto, e continuano a farlo, le decisioni dell'Ue. Che vorrebbe imporre […]