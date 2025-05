Il trionfo di Anna Pettinelli e il bacio saffico che ha sorpreso tutti

Una semifinale indimenticabile con momenti di grande emozione e spettacolo. Amici di Maria De Filippi: la semifinale tra sfide e sorprese su Donne Magazine. 🔗Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il trionfo di Anna Pettinelli e il bacio saffico che ha sorpreso tutti

Potrebbe interessarti su Zazoom: Musetti punta al trionfo agli Internazionali di Roma: Ora voglio vincere su ogni superficie - Lorenzo Musetti, attualmente numero 9 della classifica ATP, ha dichiarato apertamente il suo obiettivo: vincere gli Internazionali d’Italia. In conferenza stampa prima dell’esordio nel torneo romano, il tennista toscano ha espresso tutta la sua determinazione: “Sulla terra riesco a esprimere meglio il mio bagaglio tecnico, ma ora ho la mentalità per vincere ovunque, indipendentemente dalla superficie”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor - Una semifinale tutta d’oro, quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto fronteggiarsi per l’ultima volta Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Le due Prof sono state infatti protagoniste del guanto di sfida conclusivo nel quale sono andate molto oltre loro stesse. Dopotutto, il titolo suggeriva proprio questo: “Liberi di osare”. E perché non cogliere quest’invito e provare a superare i propri limiti? Di certo per l’insegnante di Canto non ci sono stati confini: perché vincesse questa sfida, perfino i ballerini hanno rischiato grosso. 🔗Leggi su dilei.it

“Perché hanno mandato via Stefania Orlando”. Grande Fratello, Anna Pettinelli interviene sull’amica - Nella puntata del 13 marzo del Grande Fratello c’è stata la definitiva eliminazione di Stefania Orlando. Ha perso al televoto contro Helena e Chiara e ha abbandonato per sempre il reality show. Dopo la brutta notizia sui social network è immediatamente intervenuta la sua carissima amica Anna Pettinelli, che ha detto cose molto importanti.Inevitabilmente ha difeso Stefania Orlando e se l’è presa con coloro che invece non sono stati affatto gentili con l’ormai ex concorrente del Grande Fratello. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e “l’ambulanza” per Stefania Orlando: interviene Anna Pettinelli - Anna Pettinelli ha lanciato una stoccata a Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello trasmessa il 10 Marzo 2025. Lo ha fatto scrivendo un messaggio su X (ex Twitter) dopo un anno di inattività sulla piattaforma. La prof di Amici lo ha fatto per difendere Stefania Orlando, attaccata duramente dall’opinionista. Con un tweet velenoso, la speaker radiofonica ha sottolineato come un vero opinionista dovrebbe essere “super partes”. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Jannik Sinner campione degli US Open: il bacio ad Anna Kalinskaya e la dedica alla zia malata Video Jannik Sinner campione degli US Open: il bacio ad Anna Kalinskaya e la dedica alla zia malata

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Amici 24 il serale, stasera (sabato 12 aprile) la quarta puntata: un'eliminazione choc e il trionfo di Amadeus; Amici 24, le anticipazioni sulla quarta puntata: un'eliminazione a sorpresa e il trionfo di Amadeus. Torna San; Minghi scrive ancora per sua moglie Elena che non c'è più: «L'unica che poteva vedermi piangere». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Amici di Maria De Filippi: Anna Pettinelli trionfa nella semifinale con un bacio sorprendente - La semifinale di Amici di Maria De Filippi ha visto Anna Pettinelli trionfare nel guanto di sfida, mentre Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio hanno intrattenuto il pubblico con performance indime ... 🔗ecodelcinema.com

Amici, Anna Pettinelli ed Elena D’Amario libere di osare: bacio saffico sulla dance floor - Anna Pettinelli ed Elena D’Amario si sono scambiate un bacio saffico proprio al termine dell’esibizione ad “Amici” per il guanto di sfida gold ... 🔗dilei.it

La vita privata di Anna Pettinelli: chi è l’ex marito? In molti lo conoscono benissimo - La vita privata di Anna Pettinelli è da sempre avvolta in un’ombra di mistero, eppure sono tantissime quelle persone che conoscono molto bene il suo ex marito: chi è e che cosa fa nella vita. Se per ... 🔗abruzzo.cityrumors.it