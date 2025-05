Il Torino punta su tre ex Inter la probabile formazione di Vanoli

Il prossimo avversario dell’Inter in campionato è il Torino di Vanoli. Il tecnico ex Venezia punta su tre ex nerazzurri per dare del filo da torcere ai finalisti di Champions League.LA SFIDA – Sarà il Torino di Vanoli il terzultimo avversario della Beneamata in campionato, poi ci saranno Lazio e alla fine Como. La squadra granata è praticamente in vacanza da diverse settimane, vista la tranquillissima posizione in classifica, che la vede all’undicesimo posto con 44 punti all’attivo. E nelle ultime quattro partite, questa situazione ha un po’ insonnolito i ragazzi di Vanoli, che hanno raccolto appena quattro punti, con una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Inoltre, una di queste sconfitte è avvenuta contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Domani sicuramente, il Toro cercherà di dare del filo da torcere all’Inter, che dopo l’epica semifinale col Barcellona, giocherà con tantissime seconde linee. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Il Torino punta su tre ex Inter, la probabile formazione di Vanoli

Potrebbe interessarti su Zazoom: Matteo Giunta e Federica Pellegrini: Per tre anni storia segreta, usavamo il bagagliaio per non farci scoprire - Matteo Giunta ha festeggiato il suo 43º compleanno durante l’ospitata a “La volta buona” di Caterina Balivo, dove ha raccontato alcuni retroscena della sua relazione con Federica Pellegrini.

Cosa riportano altre fonti

Torino Empoli 1-0, i toscani tornano a Torino ma perdono: Vlasic regala tre punti importanti a Vanoli - di Redazione JuventusNews24Torino Empoli, il resoconto della sfida di Serie A del sabato sera: tutti i dettagli sul matchÈ terminato da pochi minuti il match tra Torino ed Empoli che chiude il sabato di Serie A. Il risultato finale è di 1-0 con la rete di Vlasic decisiva per regalare i tre punti a Vanoli oltre al gol annullato a Masina.La Juve sarà invece impegnata sul campo della Fiorentina domani, domenica 16 marzo alle 18:00 per continuare a restare al quarto posto in classifica. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Torino, punta la pistola alla testa del medico: "Salva mamma o ti uccido" - Dalle minacce è passato ai fatti, puntando una pistola dietro la testa di un medico del 118. «Se non salvi mia madre ti ammazzo», avrebbe detto un uomo impugnando l’arma. Il fatto, raccontato nella versione web del quotidiano La Stampa, è accaduto a Torino, in alloggio al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto. L’ambulanza era intervenuta per soccorrere una donna di 83 anni, sofferente. 🔗Leggi su feedpress.me

Torino, punta la pistola alla nuca del medico del 118: «Se non salvi mia madre ti ammazzo» - «Se non salvi mia madre ti ammazzo», questa la minaccia ricevuta da un medico del 118 e raccontata su La Stampa, avvenuta a Torino, in alloggio al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto. L’ambulanza era intervenuta per soccorrere una donna di 83 anni, sofferente al cuore. Il medico si è concentrato sulla paziente per rianimarla e il figlio non ha esito a puntargli una pistola a pochi centimetri dalla nuca. 🔗Leggi su open.online

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Serie A, Milan-Torino: le probabili formazioni per la prima giornata Video Serie A, Milan-Torino: le probabili formazioni per la prima giornata

Ne parlano su altre fonti

DA TORINO - Elmas sulla strada del Napoli, il Toro punta sul grande ex; Udinese, Keinan Davis punta alla convocazione per la sfida contro il Torino; Cosulich a passo di carica: Nel mirino 3 società di logistica e uno stabilimento ex Ilva a Torino; Coco regala la vetta al Torino: 1-0 a Venezia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Toro, Ricci c'è e fa gola alle big. Spunta la squadra di un ex compagno... - “No Ricci, no party”, verrebbe da dire. Basta dare uno sguardo alle statistiche della squadra allenata da Paolo Vanoli per capire quanto pesa la presenza o meno in campo del centrocampista toscano in ... 🔗informazione.it

Torino-Venezia, all'Olimpico Adams unica punta, out Ricci - In difesa probabile la linea a quattro con centrali Coco e Maripan. Tornano Linetty e Gineitis. Intanto il Venezia celebra gli Invincibili ... 🔗rainews.it

Torino, Adams punta il Napoli e insegue Belotti: vuole fare un nuovo record - Con il Torino ... punta classe 1996 si ritroverà un connazionale, forse anche due: Scott McTominay e Billy Gilmour giocano con lui nella selezione scozzese, ma saranno avversari per una sera. I ... 🔗areanapoli.it