Eugenio Barba parlando del Teatro scriveva: “Qui chiunque può cavalcare la propria “differenza”, può scoprirla e rafforzarla, senza soffocare quella degli altri”, e continuava: “spesso, l’origine di un cammino creatore è una ferita”. Ferita emotiva, o fisica come nel caso del poeta francese Joë Bousquet, che passò gran parte della sua vita paralizzato per via . Il Teatro e il vino: quandol’errorecrea la bellezza L'Identità. 🔗Lidentita.it

© Lidentita.it - Il Teatro e il vino: quando l’errore crea la bellezza