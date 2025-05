Il segretario nazionale del Pri in visita al Museo Byron | Causa repubblicana importante ancora oggi

Una delegazione del Pri ha accompagnato questa mattina, sabato, il segretarionazionale Corrado De Rinaldis Saponaro in visita ai Musei Byron e del Risorgimento di Ravenna. Presenti il capolista alle elezioni comunali Giannantonio Mingozzi, il segretario regionale Eugenio Fusignani e le candidate. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Il segretario nazionale del Pri in visita al Museo Byron: "Causa repubblicana importante ancora oggi"

