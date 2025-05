Il ritorno di Vittorio Sgarbi | amore e arte dopo la depressione

Un compleanno speciale per VittorioSgarbi, tra dolci messaggi e nuove prospettive di vita. VittorioSgarbi e il suo compleanno: un nuovo inizio tra arte e amore su Donne Magazine. 🔗Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Il ritorno di Vittorio Sgarbi: amore e arte dopo la depressione

Milanesiana, la nuova edizione e l'atteso ritorno di Vittorio Sgarbi - Da questo sabato pasquale fino al 28 luglio, 64 gli appuntamenti che uniscono letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto con ospiti italiani e internazionali

Vittorio Sgarbi migliora, la dedica d’amore della compagna: “Continua a sentirti giovane” - Roma, 9 maggio 2025 – Vittorio Sgarbi sta meglio. Il critico d’arte, recentemente ricoverato per una depressione, si è riaffacciato sui social nei giorni scorsi.

La lettera di auguri di Sabrina Colle a Vittorio Sgarbi: “‘La pace sia con voi’ è la benedizione del Papa anche per te, amore mio, che mi hai lasciato la libertà di sognare” - Nel giorno dell’elezione di Leone XIV, mentre Roma festeggiava il nuovo Papa con una piazza San Pietro gremita, Sabrina Colle ha scelto un modo personale e pubblico per celebrare un altro evento: il compleanno di Vittorio Sgarbi.

Milano, Elisabetta Sgarbi si commuove parlando del fratello Vittorio: «Stamattina mi ha chiamato»

Vittorio Sgarbi bacia la fidanzata e dimentica la depressione: «Sto meglio, Sabrina mi ha salvato. Il nuovo Papa mi piace» - Vittorio Sgarbi sembra essere tornato ufficialmente a farsi sentire dopo un lungo periodo di silenzio. Il critico d'arte è apparso in una foto pubblicata ... 🔗corriereadriatico.it

Vittorio Sgarbi e la coincidenza con Papa Prevost: cosa salta fuori - L’8 maggio 2025 sarà ricordato come un giorno di grande importanza non solo per l'elezione di Papa Leone XIV, ma anche per un evento personale ... 🔗thesocialpost.it

Vittorio Sgarbi torna alla ribalta: il critico d’arte parla della sua salute e della fidanzata - Vittorio Sgarbi festeggia il compleanno con la fidanzata Sabrina Colle, che lo sostiene dopo un ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per depressione, evidenziando l'importanza del supporto emotivo. 🔗ecodelcinema.com