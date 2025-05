Il ritorno di Sinner su Youtube

AGI - Oggi agli internazionali BNL d'Italia di tennis è il grande giorno di Jannik Sinner: il numero 1 al mondo scenderà in campo alle 19 contro Mariano Navone per il primo impegno ufficiale agli Internazionali BNL d'Italia 2025. Al Foro italico, intanto, c'è il pienone anche perché è appena sceso in campo Matteo Berrettini che ha battuto il britannico Frarnley. Ma in queste ore c'è una seconda notizia che gravita intorno al numero uno del mondo. L'azzurro, infatti, ha scelto di pubblicare un vlog per raccontare l'emozione di tornare a calcare la terra rossa del Foro italico. In 4 minuti, il tennista ci porta nella sua quotidianità, negli allenamenti e nei suoi spostamenti. Un'atmosfera più intima per ristabilire un contatto diretto con i suo fan dopo i mesi di forzata separazione. "La preparazione è finita, voglio solo ringraziarvi per il supporto di questi giorni, per l'amore, la felicità e la gioia che mi avete trasmesso. 🔗Agi.it © Agi.it - Il ritorno di Sinner su Youtube

Mariano Navone sarà il primo avversario di Jannik Sinner negli Internazionali d’Italia, incontro previsto domani non prima delle 19.00 sul Centrale. Una partita speciale, essendo la prima del n.1 del mondo dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Tanti i punti interrogativi su quello che saprà fare Jannik, al cospetto di un giocatore che fa della solidità la propria arma.Proprio attraverso la sua capacità di sbagliare poco e di coprire il campo, ha avuto la meglio con un doppio 6-3 del talentuoso Federico Cinà. 🔗oasport.it

Jannik Sinner vede il rientro sempre più vicino. Il numero uno del tennis mondiale tornerà in campo a inizio maggio, agli Internazionali di Roma, dopo aver scontato tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. “Sto molto bene, sono riposato e sono contento” ha spiegato in un’intervista a Sky Sport, che uscirà in versione integrale sabato 5 aprile.Sinner: “Ci vediamo a Roma”Nell’intervista, Jannik ha raccontato come ha vissuto questo periodo lontano dai campi: “Ho fatto tante cose diverse. 🔗ilfaroonline.it

(Adnkronos) – Jannik Sinner tornerà in campo agli Internazionali di Roma. Dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, arrivata in seguito all'accordo con la Wada, il tennista azzurro aveva ufficializzato già il suo ritorno nel torneo di casa in un'intervista a SkySport, ma oggi la storia si è arricchiata di un nuovo […]L'articolo Sinner, ufficiale il ritorno a Roma: Jannik è nell’entry list degli Internazionali proviene da Webmagazine24. 🔗.com

