Il Remigration Summit dell’ultradestra a Somma prima annunciato e poi annullato Il sindaco Bellaria | Sono a favore delle deportazioni di massa qui non li vogliamo

Somma Lombardo (Varese), 10 maggio 2025 – “Un conto è la libertà di parola, il poter esprimere idee che uno può non condividere o anche condannare, un altro è dare spazio a un incontro in cui si esprimono concetti come quello di deportare le persone fino alla terza generazione, perché non sarebbero nate in Europa”. La presa di posizione del sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria (Pd) sul convegno dell’ultradestra europea è netta. La cittadina, 17mila abitanti, a una manciata di chilometri da Malpensa, si è trovata nel giro di 48 ore catapultata al centro di una polemica che stava trasformandosi in bufera. Somma LOMBARDO (Varese) Lettera al sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria (foto), del Comitato Vivere a Coarezza per contrastare l’inquinamento acustico.. Il raduno, previsto il 17 maggio inizialmente a Milano e poi annullato dopo la bufera che si era scatenata con le durissime prese di posizione del sindaco Sala e del Partito democratico – fra le iniziative prese dal centrosinistra un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Piantedosi –, era stato prima spostato a Busto Arsizio; e poi a Somma Lombardo. 🔗Ilgiorno.it

