Il re è tornato | Sinner vince al rientro agli Internazionali d’Italia

Il tennis mondiale ha ritrovato il suo re. Jannik Sinner, numero uno al mondo, è tornato in campo agliInternazionali BNL d’Italia con una vittoria che sa di riscatto e determinazione. Dopo tre mesi di stop per la squalifica legata al caso clostebol, l’altoatesino ha battuto l’argentino Mariano Navone per 6-3, 6-4 in un match durato 1h39?, dimostrando di non aver perso né smalto né coraggio.Jannik SinnerIl ritorno tra applausi e tensioneL’atmosfera sul Campo Centrale era elettrica ancor prima dell’inizio del match. Quando Sinner ha fatto il suo ingresso, il pubblico si è alzato in piedi per tributargli una standing ovation. Un’accoglienza da brividi per il campione azzurro, che ha risposto con un sorriso e una mano alzata verso le tribune. Era chiaro che il sostegno del pubblico sarebbe stato un fattore chiave nell’aiutarlo a superare i momenti di difficoltà. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il re è tornato: Sinner vince al rientro agli Internazionali d’Italia

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - Si na' pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Cosa riportano altre fonti

Holger Rune vince a Barcellona: il danese è tornato a essere il ‘terzo incomodo’ tra Alcaraz e Sinner? - Nel massimo circuito internazionale del tennis maschile si è in una fase di ricambio generazionale. I “mostri sacri” sono ormai quasi tutti andati in pensione e solo Novak Djokovic resiste stoicamente, volendo dimostrare a se stesso e ai suoi avversari di essere all’altezza della situazione. In un periodo di transizione, come questo, ci si chiede quali saranno i futuri equilibri.Per quanto si è visto negli ultimi due/tre anni, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno tutte le possibilità per essere i riferimenti. 🔗Leggi su oasport.it

Internazionali d’Italia 2025, Navone sarà l’avversario di Sinner: Cinà battuto. Nardi vince il derby con Cobolli, passa anche Gigante. Out gli altri italiani - Sarà Mariano Navone, n. 99 del mondo, l’avversario di Jannik Sinner al rientro agonistico previsto sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia. Sfuma quindi la possibilità di un suggestivo derby tra il numero 1 del ranking ATP e Federico Cinà, 18enne wild card, sconfitto con un doppio 6-3 dall’argentino.Un arrivederci per il giovane talento azzurro, che sul Grand Stand Arena al Foro Italico non riesce a capitalizzare tre palle break nel game d’apertura. 🔗Leggi su sportface.it

Riccardo Piatti, ex coach di Sinner: «Con lui sono stato duro. Rientra e vince» - Ha cresciuto l’attuale numero unoJannik Sinner è letteralmente cresciuto al Piatti Tennis Center una istituzione e centro creato da Riccardo Piatti, suo ex coach. Piatti ha così parlato in una lunga intervista a Corriere della Sera dopo tre anni dall’addio al campione di San Candido«Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la famiglia che ruota intorno alle esigenze del giocatore: Gasquet, Ljubicic, Raonic, Djokovic, Sinner. 🔗Leggi su 361magazine.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Tennis Club - Puntata 11 - Preview Internazionali d’Italia, ritiro per #Sinner e #Alcaraz Video Tennis Club - Puntata 11 - Preview Internazionali d’Italia, ritiro per #Sinner e #Alcaraz

Se ne parla anche su altri siti

Tennis, Sinner rientro trionfale agli Internazionali d’Italia; Nazionale maschile e femminile da Mattarella al Quirinale, Sinner grande assente - La cronca e gli interventi della cerimonia al Quirinale; Six Kings Slam, Sinner Re d'Arabia: battuto Alcaraz in finale. Rivivi il LIVE; Sinner può tornare ad allenarsi ovunque: cosa cambia e come sta il numero 1. 🔗Ne parlano su altre fonti

Internazionali: Sinner rientra e vince 6-3 6-4 contro l'argentino Navone - Iga Swiatek, n.2 del mondo della WTA, è stata eliminata al terzo turno degli Internazionali d'Italia. La detentrice del titolo ha perso in due set contro l'americana Danielle Collins con il punteggio ... 🔗ansa.it

Tennis, Sinner rientro trionfale agli Internazionali d'Italia - Roma, 10 mag. (askanews) - Il re è tornato. Esordio vincente per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia, tornato alle gare dopo tre mesi ... 🔗sport.tiscali.it

Sinner è tornato! Vittoria a Roma al rientro dopo la squalifica: "Ho aspettato tanto questo momento" - Jannik Sinner è tornato a giocare un match ufficiale, 104 giorni dopo il trionfo agli Australian Open e l`ultima partita sul circuito, e dopo i tre mesi di squalifica. 🔗msn.com