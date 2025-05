Il Re è tornato | Jannik Sinner vince al rientro tra l’ovazione della gente

Dopo lo stop forzato per la vicenda della contaminazione da Clostebol, il numero uno al mondo è tornato in campo riprendendo da doive aveva lasciato, con una vittoriaDopo 104 giorni di inattività, JannikSinner riprende la sua striscia vincente che ora è ufficialmente arrivata a 22 vittorie consecutive, perchè il tennista azzurro era stato costretto a fermarsi a causa della sospensione inflitta dalla Wada dopo aver vinto il torneo a Melbourne, oggi è ritornato in campo ricominciando subito a vincere. Lo ha fatto contro il n°99 del mondo Mariano Navone, agli Internazionali d’Italia.Il Re è tornato: JannikSinnervince al rientro tra l’ovazionedellagente – Cityrumors.,it – Ansa fotoIl Fantastico bis agli Open d’Australia lo aveva consacrato il migliore al mondo. lunedì prossimo inizierà la 49esima settimana consecutiva del primo regno da numero 1 di JannikSinner che, nonostante il periodo forzato di inattività, comanda ancora la classifica ATP con un buon margine sugli inseguitori, come Alexander Zverev distante 1645 punti e Carlos Alcaraz 1880. 🔗Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Il Re è tornato: Jannik Sinner vince al rientro tra l’ovazione della gente

Jannik Sinner è tornato, Navone ko in 2 set - AGI - Sinner è tornato. E sembra che il tempo non sia trascorso. Se qualcuno ingenuamente ipotizzava che tre mesi fuori dai campi e la pressione per l'attesa spasmodica di decine di migliaia di persone accorse al Foro Italico per il suo rientro in campo potessero in qualche modo turbare 'Robocop' Sinner, si sbagliava. Il numero del mondo ha battuto l'argentino Mariano Navone nei trentaduesimi di finale col punteggio di 6-3, 6-4 in meno di due ore di gioco. 🔗Leggi su agi.it

Jannik Sinner è tornato: battuto in due set l’argentino Navone (6-3, 6-4) - Jannik Sinner torna nel modo che gli è più consono: vincendo. Al rientro in campo dopo tre mesi di stop forzato per il caso Clostebol, il campione altoatesino non ha deluso le attese del Foro Italico, battendo il rivale Mariano Navone, che pure gli ha dato filo da torcere. Nel secondo turno degli Internazionali di Roma, Sinner si è imposto in due set sull’argentino per 6-3, 6-4. Nelle scorse ore anche Matteo Berrettini aveva esordito con una vittoria al Foro Italico, battendo per 6-4, 7-6 il britannico Jacob Fearnley. 🔗Leggi su open.online

Jannik Sinner è tornato ufficialmente ad allenarsi - ROMA (ITALPRESS) – Dopo il periodo di stop, a seguito dell’accordo con la Wada per il “caso Clostebol”, Jannik Sinner è tornato ufficialmente oggi ad allenarsi e a calpestare i campi da gioco. L’azzurro, numero 1 del tennis mondiale, ha giocato con Jack Draper sulla terra rossa indoor del Tennis Club di Beaulieu-sur-Mer.Da qui ricomincia l’attività del giocatore nato a San Candido, in attesa del suo rientro nelle competizioni internazionali, previsto a maggio agli Internazionali BNL d’Italia, a Roma. 🔗Leggi su unlimitednews.it

