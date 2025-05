Il Principe Harry sbaglia per tre volte indirizzo di casa di un amico la telecamera di sicurezza riprende il momento

Simpatica disavventura per il Principe Harry che, cercando l'abitazione di un amico a Londra, ha suonato a ben tre indirizzi sbaglia ti. Una telecamera ha ripreso il momento e ha immortalato il Duca di Sussex intento a suonare il campanello, ignaro che non fosse quello giusto. 🔗 Fanpage.it

A guardarlo, nell’ultimo video girato nella sua mega villa a Montecito, non si direbbe. Invece il principe Harry sta passando uno dei periodi più bui della sua vita. Il principe che un tempo tutti trovavano simpatico e alla mano, ora viene accusato di essere un bullo della peggior specie, proprio come successo alla moglie Meghan. La sua reputazione è a pezzi, e ha pure perso il supporto della sua unica alleata in famiglia. 🔗iodonna.it