Il piano Usa | usare gli aiuti per segregare i palestinesi a sud di Gaza

«La gente sta morendo di fame». Ha detto così, ieri, Mike Huckabee, l'ambasciatore statunitense in Israele, trumpista di ferro, esponente di quei cristiano-sionisti – come amano definirsi – che non

L'Onu accusa Israele: usano gli aiuti a Gaza come arma

