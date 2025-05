Il Papa non è Bergoglio bis Un po’ Francesco un po’ Ratzinger Così rassicura i fedeli conservatori

Città del Vaticano, 10 maggio 2025 – Il Conclave cercava un bergogliano come Papa nella consapevolezza di non poter più avere un Francesco. Ha trovato il meno statunitense dei cardinali elettori, Robert Prevost, la discontinuità formale nella continuità sostanziale. Gesti, parole e prime scelte che confermano il passaggio tutt’altro che traumatico fra un Papa gesuita, ispirato dal Poverello d’Assisi, e un successore cosmopolita, formatosi nel carisma del teologo Agostino. Va in questa direzione di continuità la decisione presa da Leone XIV di confermare, già il giorno successivo alla fumata bianca, donec aliter provideatur, ossia finché non si provveda diversamente, i vertici della Curia. Una mossa non scontata, in primo luogo per la tempistica. C’è poi un nodo intrigante da sciogliere: dove vivrà il Pontefice? Se fino al giorno dell’elezione, il curiale Prevost, alloggiava all’ex Sant’Uffizio, adesso si è sistemato a Casa Santa Marta, l’albergo vaticano dove risiedeva Francesco. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Papa non è Bergoglio bis. Un po’ Francesco, un po’ Ratzinger. Così rassicura i fedeli conservatori

