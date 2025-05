Il Papa in visita a sorpresa prima a Genazzano poi sulla tomba di Francesco

AGI - Due visita a sorpresa: al Santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano per pregare un'antica immagine della Vergine cara all'Ordine di Sant'Agostino - presenti lì dal 1200 - e alla memoria di Leone XIII, e alla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare sullatomba di Francesco e davanti alla Salus Populi Romani. Programma del Pontificato I primi giorni di Leone XIV già preannunciano il programma del suo Pontificato, confermato anche dall'incontro in forma privata di stamani, circa due ore, con tutto il Collegio cardinalizio. Qui, prima di confrontarsi con i porporati su alcuni temi e proposte emersi negli interventi delle Congregazioni Generali, il Papa ha rimarcato la sfida della Chiesa sull'Intelligenza artificiale (altra rivoluzione industriale che necessiterebbe di una "Rerum novarum"), ha esortato a rinnovare insieme la "piena adesione" al Concilio, raccogliere la "preziosa eredità" del suo predecessore Francesco e a riprendere il cammino, "animati dalla stessa speranza che viene dalla fede". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Papa in visita a sorpresa prima a Genazzano poi sulla tomba di Francesco

