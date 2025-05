Il Papa | Il mio nome perché Leone XIII affrontò la questione sociale oggi c’è la rivoluzione dell’IA

Come LeoneXIIIaffrontò nell’enciclica Rerum Novarum la questionesociale nel corso della seconda rivoluzione industriale, così in questi decenni occorre affrontare l’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sull’uomo. È per questo che Robert Francis Prevost ha scelto di chiamarsi Leone XIV dopo l’elezione a pontefice nel corso del conclave. A spiegare la ragione più profonda della sua decisione è stato lo stesso Papa durante il primo incontro con i cardinali.Il suo pontificato, ha spiegato, sarà nel solco della “via che ormai da decenni la Chiesa universale sta percorrendo sulla scia del Concilio Vaticano II”, con Papa Francesco che “ne ha richiamato e attualizzato magistralmente i contenuti nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium” a partire dalla “cura amorevole degli ultimi” e dal “dialogo coraggioso e fiducioso con il mondo contemporaneo”. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Papa: “Il mio nome perché Leone XIII affrontò la questione sociale, oggi c’è la rivoluzione dell’IA”

Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Diverse sono le ragioni” delle scelta di prendere il nome di Leone XIV, “però principalmente perché il Papa Leone XIII con la storica Enciclica Rerum novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale”. Lo ha spiegato Papa Leone XIV, nel suo discorso ai membri del Collegio Cardinalizio. 🔗lapresse.it

Leone XIV ecco perchè Prevost ha scelto questo nome come pontefice. Servizio di Antonello CarvigianiThe post Papa Leone XIV, il perchè della scelta del nome first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Quando un Papa sceglie il suo nome c’è sempre un motivo profondo. Come abbiamo spiegato qui, la scelta che porta al nome può essere dettata da un omaggio a una figura importante della Chiesa (come ha fatto Bergoglio chiamandosi Francesco) o come segno di continuità con un precedente pontificato. Questo potrebbe essere il caso del neo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, che continua nel solco di Leone XIII, un pontefice a suo modo storico. 🔗cultweb.it

