Il Napoli va forte su David del Lille l’agente in città per trattare con Manna

l’agente di David incontrerà Manna per intavolare la trattativa. Il Napoli continua a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione piena di . L'articolo Il Napoli va forte su David del Lille, l’agente in città per trattare con Manna proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Il Napoli va forte su David del Lille, l’agente in città per trattare con Manna

Approfondimenti da altre fonti

Nei giorni precedenti, David Neres ha rilasciato un’intervista per il Corriere della sera. Ecco i principali spunti evidenziati: “Perché non rido mai? Le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco”. “Che allenatore è Conte? (Sgrana gli occhi e ride). “Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me […]L'articolo Napoli, David Neres elogia Romelu Lukaku: “È il compagno di squadra più forte” proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, l’ex nerazzurro parla dopo la sfida Napoli Inter: ecco il pensiero del tecnico Il tecnico del Napoli, Antonio Conte è intervenuto a Dazn dopo il pareggio tra Napoli e Inter. Ecco un estratto delle sue parole al termine della partita: CONTE DOPO NAPOLI INTER – «Il premio sono i due giorni di riposo che […] 🔗calcionews24.com

Terremoto Campi Flegrei - Uno sciame sismico prima di lieve entità, poi improvvisamente arriva la scossa dell'1.25 della notte tra mercoledì e giovedì che fa tremare tutta... 🔗ilmessaggero.it

\

Video \ Video \

Le notizie più recenti da fonti esterne

David Neres al Napoli sta mettendo a ferro e fuoco la Serie A; David Neres: «Conte al Napoli mi fa correre come non ho mai fatto in carriera. Il mio primo stipendio al San Paolo fu di 30 euro, dissi: wow, sono ricco»; Napoli, Conte verso conferma 3-5-2 contro il Milan. Ma Neres scalpita; David Neres può far tornare grande il Napoli?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Napoli va forte su David del Lille, l’agente in città per trattare con Manna - ForzAzzurri.net - L'agente di David incontrerà Manna per intavolare la trattativa. Il Napoli continua a muoversi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione ... 🔗forzazzurri.net

Napoli, Buongiorno va ko: stagione finita per il difensore? - Visualizzazioni: 33 Il Napoli, tramite il proprio sito ufficiale, ha reso note le condizioni di Alessandro Buongiorno. Gli esami hanno evidenziato una lesione, che costringerà il calciatore a restare ... 🔗calciostyle.it

SKY - Napoli forte su Pellegrini: Manna lo corteggia da un mese, ma va convinto - Lorenzo Pellegrini primo nome per il centrocampo del Napoli, che sta corteggiando da tempo il calciatore della Roma, il quale va però convinto ... L'idea seria, forte, è quella di prendere ... 🔗msn.com