Il ministro Urso | Se chiude Afo1 e si ferma ex Ilva finirà come Bagnoli

Tempo di lettura: < 1 minuto“Se il sequestro dell’altoforno prevederà anche l’inibizione all’uso dovremo necessariamente aspettarci un forte numero di lavoratori in cassa integrazione e una riduzione significativa della produzione. Ma se il provvedimento inibirà anche la manutenzione degli impianti che deve essere effettuata nelle prossime ore, compromettendo per sempre il ripristino dell’altoforno, potete immaginare quali possono essere le conseguenze. E’ chiaro che se qui si crea un’altra Bagnolifiniràcome a Bagnoli”. Lo ha detto a Taranto il ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, parlando del sequestro dell’altoforno1 dell’ex Ilva. L'articolo Il ministroUrso: “Se chiudeAfo1 e si ferma ex IlvafiniràcomeBagnoli” proviene da Anteprima24.it. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il ministro Urso: “Se chiude Afo1 e si ferma ex Ilva finirà come Bagnoli”

Se ne parla anche su altri siti

BRINDISI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, incontrerà il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Il confronto è in programma mercoledì prossimo (5 marzo). Sul tavolo le varie crisi occupazionali che affliggono la Regione Puglia, fra cui la vertenza Eni... 🔗brindisireport.it

ROMA – Mercoledì 26 febbraio le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, in merito all’indagine conoscitiva sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, svolgono l’audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13.30, presso l’Aula della Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati. 🔗lopinionista.it

Per il Presidente di Federalimentare, Mascarino: “La presenza del ministro Urso testimonia la vicinanza del Governo al mondo dell’industria alimentare e questo rappresenta un elemento di grande fiducia e di attenzione” 🔗ilgiornale.it

Ex Ilva, Dinoi (Aepi): governo garantisca l'indotto

Video Ex Ilva, Dinoi (Aepi): governo garantisca l'indotto Video Ex Ilva, Dinoi (Aepi): governo garantisca l'indotto

Ne parlano su altre fonti

Urso chiaro: Se chiude Afo1 e si ferma ex Ilva finirà come a Bagnoli; Urso, se chiude Afo1 e si ferma ex Ilva finirà come a Bagnoli; Acciaierie d'Italia, rischio Bagnoli: le parole di Urso; Taranto condannata alle malattie dall’AIA del governo. Oggi un altro incidente. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Urso, se chiude Afo1 e si ferma ex Ilva finirà come a Bagnoli - "Se il sequestro dell'altoforno prevederà anche l'inibizione all'uso dovremo necessariamente aspettarci un forte numero di lavoratori in cassa integrazione e una riduzione significativa della produzio ... 🔗msn.com

Dopo incendio di ieri disposto il sequestro Afo1 ex Ilva - Un decreto di sequestro probatorio senza facoltà d'uso dell'Altoforno 1 dell'ex Ilva di Taranto, firmato dal pm Francesco Ciardo della procura ionica, è stato notificato all'azienda dopo l'incendio di ... 🔗msn.com

Versalis, scontro Cgil-Urso. Gesmundo: “Indotto a rischio”. Il ministro: “Non sono emerse criticità” - Il sindacato accusa il titolare del Mimit di aver alzato la voce e abbandonato il tavolo. “Impegni istituzionali, c’era la disponibilità a riprendere la ... 🔗repubblica.it