Brescia – Da “strettamente protetto“ a “protetto“. Una parola in meno che si traduce in una minore protezione dei lupi ed una maggiore flessibilità degli Stati rispetto alla gestione della convivenza con questi carnivori. Con 371 voti a favore, 162 contrari e 37 astensioni, il Parlamento ha, di fatto, sostenuto la proposta della Commissione di modificare la direttiva Habitat per allineare lo status di protezione dei lupi alla Convenzione di Berna, abbassandolo, appunto, da strettamente protetto a protetto. Cosa succede ora?In questa nuova cornice europea, gli Stati membri avranno maggiore flessibilità per ridurre al minimo l’impatto della crescente popolazione di lupi, adottando anche misure adeguate a circostanze regionali. Nulla vieta, comunque, che uno Stato decida di mantenere lo status di specie strettamente protetta nella legislazione nazionale, nonché applicare misure più rigorose per la sua tutela. 🔗Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il lupo è meno protetto: “Non era una priorità”