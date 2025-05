Il grande ritorno dei Templari | ad Arcore saranno i guardiani di Villa Borromeo d’Adda

Arcore (Monza Brianza) – Custodiranno gli accessi, forniranno informazioni ai visitatori, garantiranno una presenza discreta ma costante nei fine settimana e durante gli eventi: tornano i Templari.Non quelli delle Crociate, naturalmente, ma i volontari dell’associazione Templari Oggi, che da anni si dedicano alla sorveglianza e valorizzazione di luoghi di culto e complessi monumentali. A sancire il nuovo capitolo della loro attività, ad Arcore è stata firmata la convenzione che li vedrà impegnati nella custodia gratuita e ordinata della storica VillaBorromeod’Adda e del parco annesso. Alla cerimonia, svoltasi ieri alle 9 proprio all’interno della Villa, erano presenti il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, e il sindaco di Arcore, Maurizio Bono, insieme all’assessore alla Promozione del territorio, Nicolò Malacrida. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il grande ritorno dei Templari: ad Arcore saranno i guardiani di Villa Borromeo d’Adda

