Nel racconto inaspettato di RobertoSaviano, il giornalista mostra un aspetto della sua vita doloroso. Scopriamo di seguito la sua straziante narrazione!Leggi anche: Tragico lutto per RobertoSaviano: ecco il grandedolore dello scrittore, il racconto sui socialIntervistato dal Corriere, RobertoSaviano rivela un lato della sua personalità che nessuno si aspetta. Lo scrittore, infatti, confessa di sentirsi fragile e indifeso, desideroso anche di avere una vita diversa. Ecco quanto ha svelato Saviano! View this post on InstagramA post shared by Giulio Einaudi editore (@einaudieditore)RobertoSaviano: l’idea del suicidio e la sensazione di aversbagliatotuttoIn occasione della pubblicazione del suo ultimo libro L’amore mio non muore, nel corso di un’intervista al Corriere RobertoSaviano confessa di sentire la sensazione di aversbagliatotutto. 🔗Donnapop.it

© Donnapop.it - Il grande dolore di Roberto Saviano, l’idea del suicidio e la sensazione di aver sbagliato tutto: il racconto è straziante