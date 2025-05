Il figlio del prete | Salmo affronta il caso di Emanuela Orlandi

“Speranza per il nuovo Papa? Il Vaticano è un circoletto che non andrà lontano. Vatican girl, il doc su Emanuela Orlandi mi ha spaventato. Da lì ho scritto Il Figlio del Prete”: parla Salmo dal suo nuovo “Ranch” - Salmo, capitolo 0. Ripartire, rimettersi in discussione, staccare la spina dal mondo reale e social. L’isola felice esiste e Salmo ne sa qualcosa tanto da dedicargli un disco dal titolo “Ranch“. Nessuna “americanata” western perché in realtà “è il posto sicuro di cui avevo bisogno”, confessa Salmo a FqMagazine. “Ranch” (senz’altro il disco più bello della carriera dell’artista) sposta il baricentro vesto la musica a 360 gradi, non c’è solo il rap, ma anche il soul, il blues, il pop. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it