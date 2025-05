Il dolore e il dramma di Lucrezia Lorenzi per la sorella Matilde morta a 19 anni | Lei è dentro me

LucreziaLorenzi è la sorella di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro scomparsa lo scorso 28 ottobre, a causa di una tragica caduta durante un allenamento. Matilde aveva soli 19 anni. MatildeLorenzi è stata una sciatrice alpina italiana appartenente al gruppo sportivo dell’Esercito. Matilde ha esordito in Coppa Europa l’11 febbraio del 2021 a Santa Caterina Valfurva in discesa libera. Si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Vanta un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa ricorda la Fisi. Avrebbe compiuto 20 anni lo scorso 15 novembre. 🔗Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il dolore e il dramma di Lucrezia Lorenzi per la sorella Matilde morta a 19 anni: “Lei è dentro me”

(Adnkronos) – A Verissimo oggi, sabato 10 maggio, sarà ospite la sciatrice Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde, la giovane promessa dello sci azzurro, scomparsa lo scorso 28 ottobre a causa di una tragica caduta durante un allenamento. Matilde aveva soli 19 anni. Matilde Lorenzi è stata una sciatrice alpina italiana appartenente al gruppo sportivo dell'Esercito.

