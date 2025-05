Il costo della crisi industriale in Italia | cassa integrazione +30% nel 2025 e meno produttività

L’Italia sta attraversando una fase critica per il suo settore industriale. Se da un lato l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stanno cercando di guidare la transizione verso un’economia più sostenibile e competitiva, dall’altro le difficoltà strutturali e i cambiamenti globali stanno mettendo sotto pressione molti comparti produttivi. L’aumento dellacassaintegrazione e la stagnazione dellaproduttività sono due segnali evidenti di una crisiindustriale che si fa sempre più profonda.Secondo i dati diffusi dall’Inps il 2 maggio, nel primo trimestre del 2025 le ore di cassaintegrazione autorizzate sono aumentate del 30,2% rispetto allo stesso periodo del 2024, con un impatto evidente sul mercato del lavoro e sulla competitività del sistema industrialeItaliano.Come va il settore industria in Italia, i datiA marzo 2025, come esposto del report Inps, le ore autorizzate di cassaintegrazione sono state 61,7 milioni, segnando una diminuzione rispetto al mese precedente, ma comunque un incremento significativo rispetto a marzo 2024, quando erano solo 39,9 milioni di ore. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il costo della crisi industriale in Italia: cassa integrazione +30% nel 2025 e meno produttività

