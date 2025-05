Firenze, 10 maggio 2025 – Leggere i tempi e, ispirati dallo Spirito Santo, trovare una sintesi nella persona giusta a condurre la barca di Pietro in acque più tranquille, dal punto di vista di una unità della Chiesa venuta ad affievolirsi durante gli anni del pontificato di Papa Bergoglio e da quello della situazione di estrema incertezza legata a uno stato di permanente “terza guerra mondiale a pezzi“, come ha detto in più occasioni il precedente Pontefice. Italian Cardinal Giuseppe Betori attends the Seventh Novendiale Mass in memory of Pope Francis in Saint Peter's Basilica, Vatican City, 2 May 2025. ANSAGIUSEPPE LAMI Nell’elezione del primo Papa statunitense, per di più un agostiniano amico di Firenze, c’è anche l’impronta di due cardinali elettori di estrazione diversa per esperienza e cultura personale, ma entrambi espressione delle Chiese toscane: Giuseppe Betori, arcivescovo emerito del capoluogo, e Augusto Paolo Lojudice, titolare di Siena, ma prima ancora vescovo ausiliare di Roma scelto da Papa Francesco. 🔗Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Conclave dei cardinali toscani: “Convergenza di tutte le attese”