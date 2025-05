Il cardinale Reina accoglie Papa Leone XIV | La sua diocesi già lo ama

"La Sua diocesi già lo ama perché sa che Dio Lo ha scelto dall'eternità per compiere l'umile e prezioso servizio di essere il "dolce Cristo in terra". Il cardinale agrigentino Baldo Reina saluta così PapaLeone XIV eletto giovedì al secondo giorno di conclave.La stampa estera a caccia. 🔗Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Il cardinale Reina accoglie Papa Leone XIV: "La sua diocesi già lo ama"

"Durante la messa in suffragio, insieme alla Diocesi di Roma, ho ringraziato il Signore per il servizio, per l'esempio e la Profezia che ci ha regalato questo grande Pastore".Dossier - I conti opachi della diocesi di Roma: affidata al cardinale Reina l'ultima partita di papa Francesco contro... 🔗agrigentonotizie.it

Papa Francesco ha preparato di suo pugno i testi delle meditazioni per la Via Crucis, che come da tradizione si terrà il Venerdì Santo (18 aprile) al Colosseo. Il rito sarà guidato dal cardinale Baldo Reina, vicario del Pontefice per la Diocesi di Roma. Lo ha reso noto la Sala stampa vaticana. Bergoglio aveva preparato i testi delle meditazioni anche l’anno scorso, optando per un’antologia di discorsi tenuti in precedenza. 🔗lettera43.it

Il Papa domani sarà dimesso ma andrà incontro a un lungo periodo di riposo e convalescenza: a sostituirlo per i riti della settimana santa saranno alcuni cardinali, fra cui l'agrigentino don Baldo Reina al quale saranno affidati due momenti centrali.Prima la tradizionale messa del crisma del... 🔗agrigentonotizie.it

Il cardinale vicario di Roma Baldo Reina: "La diocesi accoglie con gioia il suo nuovo pastore” - Il racconto del porporato: “Salutandolo gli ho detto: 'Santo Padre, Le porto l'abbraccio e la preghiera di tutta la Sua Diocesi che La sostiene con tantissimo ... 🔗roma.repubblica.it

Il cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma - Terzo giorno di «Novendiali»: la concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Baldassare Reina, Vicario Generale per la Diocesi di Roma ... 🔗roma.corriere.it

Reina guarda al conclave, "non è tempo di rivalse" - L'omelia del cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, nella messa in suffragio per il Papa, la seconda dei Novendiali, è un messaggio chiaro ai confratelli cardinali. (ANSA) ... 🔗ansa.it