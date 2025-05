Il capo della Royal Navy costretto a lasciare | la relazione impropria con una collega e i sospetti sul clima tossico per le donne

Nuova bufera ai vertici dellaRoyalNavy: Sir Ben Key, comandante in capodella marina militare britannica e noto con il titolo di First Sea Lord, si è dimesso dopo l’apertura di un’inchiesta per cattiva condotta. Secondo quanto riportano i media britannici, l’alto ufficiale è sospettato di aver avuto una relazioneimpropria con una sua subordinata all’interno dello stato maggiore. È la prima volta in oltre 500 anni di storia dellaRoyalNavy che un First Sea Lord viene coinvolto in un’indagine interna per comportamenti personali ritenuti potenzialmente inappropriati. In attesa della nomina di un nuovo comandante, il ruolo è stato affidato temporaneamente al vice ammiraglio Martin Connell, attuale numero due della marina.La precedente inchiestaSir Ben, 59 anni, sposato e padre di tre figli, aveva già annunciato in precedenza l’intenzione di lasciare l’incarico, ma la vicenda ha accelerato la sua uscita di scena. 🔗Leggi su Open.online

Potrebbe interessarti su Zazoom: Ex capo della sicurezza kazako: Trump reclutato dal KGB sovietico - Alnur Mussayev, ex presidente del Comitato per la Sicurezza Nazionale del Kazakistan (KNB), ha dichiarato che il KGB sovietico reclutò Donald Trump prima del crollo dell'URSS, assegnandogli il nome in codice "Krasnov".

Se ne parla anche su altri siti

I sottomarini classe Dreadnought e il futuro strategico della Royal Navy - La Royal Navy si prepara a entrare in una nuova era della potenza navale attraverso la costruzione e lo schieramento di una flotta di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della nuova classe Dreadnought. Tale flotta è destinata a ridefinire la strategia di difesa del Regno Unito, raccogliendo il testimone della classe Vanguard come “continuazione” della deterrenza navale che Londra può garantirsi attraverso i sottomarini armati con missili Trident II. 🔗Leggi su it.insideover.com

I sottomarini classe Dreadnought e il futuro strategico della Royal Navy - La Royal Navy si prepara a entrare in una nuova era della potenza navale attraverso la costruzione e lo schieramento di una flotta di sottomarini lanciamissili balistici a propulsione nucleare della nuova classe Dreadnought. Tale flotta è destinata a ridefinire la strategia di difesa del Regno Unito, raccogliendo il testimone della classe Vanguard come “continuazione” della deterrenza navale che Londra può garantirsi attraverso i sottomarini armati con missili Trident II. 🔗Leggi su it.insideover.com

La Royal Navy britannica segue nave da guerra e sottomarino russi - Milano, 9 mag. (askanews) - La Royal Navy britannica ha diffuso il video di un elicottero e di una nave da guerra britannici impegnate a seguire quelli che ritiene essere sottomarini e corvette russe nell'Atlantico e nella Manica."Per garantire la sicurezza delle acque del Regno Unito e la protezione dei cittadini, la HMS Tyne, con base a Portsmouth, è stata schierata come parte di un'operazione NATO più ampia per seguire il sottomarino di classe Kilo Krasnodar durante il suo viaggio di ritorno in Russia dal Mediterraneo orientale", ha scritto sui social la Royal Navy. 🔗Leggi su quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Il capo della Royal Navy costretto a lasciare: la relazione «impropria» con una collega e i sospetti sul clima tossico per le donne; Royal Navy, il capo della marina militare si dimette per uno scandalo sessuale; Il Primo Lord del Mare potrebbe ritirarsi dalla corsa per il vertice della Difesa UK; Re Carlo III è il nuovo Capitano Generale dei Royal Marines (al posto di Harry). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Regno Unito, il capo della Royal Navy si dimette per uno scandalo sessuale - All'ammiraglio Sir Ben Key, 59 anni, sposato e padre di tre figli, è stato intimato di «ritirarsi da tutti gli incarichi» a causa di una relazione con una sua subordinata ... 🔗msn.com

Royal Navy, il capo della marina militare si dimette per uno scandalo sessuale - Sir Ben Key, sposato con tre figli, è stato costretto a dimettersi a causa di una inchiesta avviata sul suo conto per una relazione con una sua subordinata all'interno dello stato maggiore Nuovo scand ... 🔗tg24.sky.it

“Relazione sessuale con una sottoposta”, sospeso il capo della Marina Militare britannica - Sir Ben Key, 59 anni, sposato con tre figli, è il primo responsabile della Royal Navy in 500 anni a finire sotto inchiesta per “cattiva condotta" con una ... 🔗repubblica.it