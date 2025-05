il 4 stormo in kuwait gli eurofighter vigilano contro il terrorismo

Ali Al Salem (Kuwait), 10 maggio 2025 – “Gli straordinari risultati raggiunti e particolarmente apprezzati anche in ambito di Coalizione multinazionale di lotta al Daesh, rappresentano la sintesi della professionalità, della dedizione e dello spirito di sacrificio che anima il personale italiano in Kuwait”. Nelle parole del colonnello Fabio Bergamini, comandante dell’Italian National Contingent Command Air Task Force Air impegnato in Kuwait nell’operazione ’Inherent Resolve’, si fondono due aspetti. Da una parte l’orgoglio di veder confermato l’alto livello di preparazione e – appunto – di professionalità dei militari italiani in qualsiasi teatro operativo siano chiamati ad operare, dall’altra la consapevolezza che tutto questo viene svolto con un’attenzione umana e con un’empatia nei confronti degli altri contingenti e soprattutto nei confronti della popolazione civile che non si impara su nessun manuale. 🔗Lanazione.it

