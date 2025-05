Identificati perché fanno volantinaggio per il referendum La Cgil denuncia | Non è la prima volta in questi giorni

Un normale volantinaggio per la campagna referendaria davanti a un supermercato interrotto dall’identificazione della polizia. E’ successo ad alcuni sindacalisti della Cgil di Roma che avevano deciso di informare i cittadini di passaggio davanti a un punto vendita in via Casilina, nella zona Est della città. Nessuna attività sospetta, insomma: solo la promozione dei cinque referendum popolari dell’8 e 9 giugno. “Non è la primavolta che accade in questigiorni – denuncia Natale Di Cola, segretario generale della Cgil del Lazio – Non è la primavolta che accade in questigiorni. Mentre le autorità di Governo invitano all’astensione e al boicottaggio della democrazia, c’è chi s’inventa provvedimenti per vietare e limitare le propaganda elettorale e le forze dell’ordine identificano a tappeto attivisti solo perché danno un volantino informativo, chiedendo autorizzazioni non previste da nessuna normativa. 🔗Ilfattoquotidiano.it

