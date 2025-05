I media locali confermano che Martin Zubimendi si unirà all’Arsenal in estate

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, celebra dopo la vittoria della squadra. (Foto di Mike HewittGetty Images)Il centrocampista del Real Sociedad MartinZubimendi è stato collegato a un trasferimento in Premier League per mesi.Sembra che il giocatore ora andrà in Arsenal alla fine della stagione. Secondo Noticias de Gipuzkoa, la soap opera che circonda il futuro del centrocampista è ora finita e si dirigerà verso l’Arsenal la prossima stagione. La squadra della Premier League pagherà circa € 60 milioni per firmare il centrocampista di 26 anni. Anche Fabrizio Romano ha confermato lo stesso. 🔗Leggi su Justcalcio.com

