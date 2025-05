Hockey ghiaccio | Canada Svezia e Germania si impongono nel Day 2 dei Mondiali 2025 Tonfo Norvegia

Proseguono tra Svezia e Danimarca i Mondiali2025 di Hockey su ghiaccio. Sono state 6 le partite oggi giocate, fra il Gruppo A e il Gruppo B. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.Gruppo ANetto successo per il Canada che travolge 4-0 la Slovenia, mentre la Svezia si prende il suo secondo successo – dopo l’affermazione di ieri contro la Slovacchia – regolando 4-2 l’Austria. Infine il poker della Lettonia che batte 4-1 la Francia.Gruppo BPesantissimo successo del Kazakistan che si impone 2-1 contro la Norvegia. Goleada della Germania che “fa cappotto” per 6-1 contro l’Ungheria. Convincente successo per la Svizzera contro la Danimarca: elvetici vittoriosi 5-2.Domani altri sei match in agenda: Slovacchia-Slovenia (Gruppo A, 12.20), Lettonia-Canada (Gruppo A, 16.20), Finlandia-Francia (Gruppo A, 20. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Canada, Svezia e Germania si impongono nel Day 2 dei Mondiali 2025. Tonfo Norvegia

