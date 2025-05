Hearthstone annuncia il mini-set Braci dell’Albero del Mondo e la Stagione 10 della Battaglia!

Preparatevi a una doppia iniezione di novità per Hearthstone! Blizzard ha annunciato l’arrivo di due importanti aggiornamenti che rinfrescheranno sia la modalità di gioco principale che i campi di Battaglia. Si tratta del nuovo mini-set Bracidell’Albero del Mondo, pronto ad alimentare il fuoco dei vostri sogni con nuove carte e meccaniche, e la Stagione 10 dellaBattaglia, che promette un ritorno atteso e tante nuove unità! mini-set: Bracidell’Albero del MondoIl conflitto per l’Albero del Mondo si intensifica! I Druidi delle Fiamme stanno assaltando questo luogo sacro, minacciando di incendiare i sogni di tutti i giocatori e giocatrici. Ma anche tra le fiamme più ardenti, si intravede una scintilla di speranza che porterà nuove strategie. Il mini-set Bracidell’Albero del Mondo uscirà ufficialmente il 13 maggio e porterà con sé un totale di 38 nuove carte per arricchire le vostre collezioni e i vostri mazzi. 🔗Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hearthstone annuncia il mini-set Braci dell’Albero del Mondo e la Stagione 10 della Battaglia!

Se ne parla anche su altri siti

(Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗periodicodaily.com

A 50 anni dal debutto, Eugenio Finardi torna con un nuovo album di inediti dal titolo TuttoA 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, il 9 maggio esce in digitale e il 16 maggio in cd e vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. È attivo il pre-order. Tutto (distribuito da ADA Music Italy) arriva a 11 anni dall’ultimo album di inediti Fibrillante e a 3 anni dalla raccolta Euphonia Suite. 🔗.com

Francesco De Gregori annuncia nuove date estive al tour Rimmel 2025, con cui festeggia i 50 anni dell’omonimo albumQuest’anno Francesco De Gregori festeggia con un tour che toccherà tutta Italia il 50° anniversario dall’uscita di Rimmel, il suo quarto album in studio, pubblicato nel 1975 e divenuto una pietra miliare della musica italiana. Alle date già comunicate, si aggiungono nuove tappe estive, per celebrare il capolavoro che ha segnato intere generazioni con brani indimenticabili come Pablo, Buonanotte Fiorellino e la stessa Rimmel. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Alimenta il fuoco dei tuoi sogni con il Mini-set Braci dell'Albero del Mondo; Incendiate i vostri sogni con Mini-set Braci dell’Albero del Mondo di Hearthstone; Annuncio della Stagione 8 della Battaglia!; Hearthstone annuncia il mini-set Braci dell'Albero del Mondo e la Stagione 10 della Battaglia!. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Arriva il Mini-set Braci dell'Albero del Mondo di Hearthstone - I Druidi delle Fiamme stanno assaltando l'Albero del Mondo, incendiando i sogni di tutti i giocatori e giocatrici. Ma tra le fiamme, si intravede una scintilla di speranza. - Leggi tutto l'articolo e ... 🔗fantasymagazine.it