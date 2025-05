Ha quasi 60anni Come ti permetti Carmen di Pietro gela la figlia a Verissimo

Delicato, ma anche divertente, momento madre-figlia a Verissimo con Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina: "La sento ancor di più mia" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ha quasi 60anni...", "Come ti permetti". Carmen di Pietro gela la figlia a Verissimo

Potrebbe interessarti su Zazoom: Francesco Passaro sorprende Roma: chi è l'azzurro che ha eliminato Dimitrov agli Internazionali d'Italia - Francesco Passaro firma un'impresa agli Internazionali d’Italia 2025, eliminando al primo turno il numero 15 del mondo Grigor Dimitrov. Il successo, arrivato oggi venerdì 9 maggio sui campi del Foro Italico, proietta l’italiano direttamente al terzo turno, dove sfiderà il vincente tra Karen Khachanov e Roman Andres Burruchaga.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia: “Mamma ha quasi 60 anni, non l’avrei mai detto”, “Come ti permetti?” - Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina sono state le ospiti della puntata di Verissimo del 10 maggio. Le due hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto e, tra risate e dediche emozionanti, c'è stato anche un siparietto divertente sull'età della showgirl.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗Leggi su iodonna.it

Real Madrid, Ancelotti si è girato verso la panchina e non ha trovato quasi nessuno (The Athletic) - The Athletic fotografa perfettamente il momento del Real Madrid restituendo un’immagine piuttosto eloquente. Sotto 2-0 dopo 70?, Ancelotti si rivolge alla panchina. La soluzione migliore che ha trovato tra i suoi sostituti? Mandare in campo il terzino Lucas Vazquez, 34 anni quest’estate, al posto del 39enne Luka Modric.Dopo il 3-0 di Mikel Merino, la ciliegina sulla torta dopo i due spettacolari gol su punizione di Declan Rice, arriva il secondo cambio di Ancelotti. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Ha quasi 60anni..., Come ti permetti. Carmen di Pietro gela la figlia a Verissimo; Il siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia: Mamma ha quasi 60 anni, non l'avrei mai detto, Come ti permetti?; Alice e Asia D'amato in lacrime: Papà ci ha chiamate due ore prima di morire, ci è caduto il mondo addosso; Così il re degli investimenti Warren Buffett ha dominato la finanza per 60 anni battendo (quasi sempre) Wall Street. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Ha quasi 60anni...", "Come ti permetti". Carmen di Pietro gela la figlia a Verissimo - Delicato, ma anche divertente, momento madre-figlia a Verissimo con Carmen Di Pietro e la figlia Carmelina: "La sento ancor di più mia" ... 🔗msn.com

Il siparietto tra Carmen Di Pietro e sua figlia: “Mamma ha quasi 60 anni, non l’avrei mai detto”, “Come ti permetti?” - Carmen Di Pietro e sua figlia Carmelina sono state le ospiti della puntata di Verissimo del 10 maggio. Le due hanno raccontato a Silvia Toffanin il loro rapporto e, tra risate e dediche emozionanti, c ... 🔗fanpage.it