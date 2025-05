Gromo chiuso il centro migranti | dopo le proteste della sindaca sono stati tutti trasferiti

Gromo (Bergamo) – Alla fine le protestedellasindaca Sara Riva hanno sortito l’effetto sperato. È stato chiuso uno dei centri di accoglienza straordinaria di migranti dell’alta Valle Seriana, a Gromo."sonostatitrasferiti gli ultimi migranti presenti nella struttura, che è stata completamente svuotata. Erano poco più di venti persone - sottolinea soddisfatta la prima cittadina, che in molte occasioni ha alzato la voce per protestare contro le criticità del sistema di accoglienza -. Non si è registrata nessuna protesta e nessun problema di ordine pubblico, anzi erano tutti contenti di partire. Come amministrazione comunale siamo soddisfatti per essere riusciti ad arrivare alla chiusura di questo centro di accoglienza, che ospitava migranti dal 2023”. Secondo quanto riferito dalla Prefettura, che si è occupata del trasferimento inviando a Gromo un pullman, i migranti spostati da Gromosonostatitrasferiti in altri centri della provincia di Bergamo, “dove c’era ancora disponibilità”. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gromo, chiuso il centro migranti: dopo le proteste della sindaca sono stati tutti trasferiti

