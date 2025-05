Groenlandia la premier danese contro Trump | Non si può spiare un alleato

(Adnkronos) – “Non si può spiare un alleato”. Questa la reazione della premierdanese Mette Frederiksen alla notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero intensificato l’attività di intelligence sulla Groenlandia. Le sue parole arrivano dopo che un’inchiesta negli Usa ha rivelato che le agenzie di spionaggio avrebbero ricevuto l’ordine di concentrarsi sulla Groenlandia – l’isola territorio autonomo della Danimarca che Donald Trump vorrebbe annettere – in particolare sul movimento per l’indipendenza e sul sentimento dell’opinione pubblica riguardo all’estrazione delle risorse minerarie da parte americana. Ieri, l’incaricata d’affari degli Stati Uniti a Copenaghen, Jennifer Hall Godfrey, è stata convocata al ministero degli Esteri dal sottosegretario Jeppe Tranholm-Mikkelsen, per fornire spiegazioni in merito alle rivelazioni contenute nell’articolo pubblicato dal Wall street journal. 🔗Ildenaro.it