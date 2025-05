Groenlandia la premier danese contro Trump | Non si può spiare un alleato

(Adnkronos) – "Non si può spiare un alleato". Questa la reazione della premierdanese Mette Frederiksen alla notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero intensificato l'attività di intelligence sulla Groenlandia. Le sue parole arrivano dopo che un'inchiesta negli Usa ha rivelato che le agenzie di spionaggio avrebbero ricevuto l'ordine di concentrarsi sulla Groenlandia – l'isola .L'articolo Groenlandia, la premierdanesecontroTrump: “Non si può spiare un alleato” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Groenlandia, la premier danese contro Trump: “Non si può spiare un alleato” - (Adnkronos) – "Non si può spiare un alleato". Questa la reazione della premier danese Mette Frederiksen alla notizia secondo cui gli Stati Uniti avrebbero intensificato l'attività di intelligence sulla Groenlandia.

La premier danese Frederiksen riafferma l’integrità territoriale della Groenlandia - Il 3 aprile, durante una visita ufficiale in Groenlandia, la premier danese Mette Frederiksen ha riaffermato il principio dell’integrità territoriale della grande isola artica, che il presidente statunitense Donald Trump vorrebbe annettere.

Groenlandia, il premier contro gli Usa: “Visita di Usha Vance altamente aggressiva” - Roma, 24 marzo 2025 - Il primo ministro della Groenlandia definisce 'altamente aggressiva' la visita programmata sull'isola da parte di funzionari statunitensi, tra cui la moglie di JD Vance, Usha Vance.

Trump: la Groenlandia ci serve \

Video Trump: la Groenlandia ci serve \ Video Trump: la Groenlandia ci serve \

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spionaggio Groenlandia, la reazione della premier danese contro Trump; Groenlandia, premier Danimarca: dagli Usa pressioni inaccettabili; Groenlandia: “Telefonata di fuoco tra Trump e la premier danese”; Groenlandia e Danimarca unite contro gli USA: “L’isola non è in vendita”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Groenlandia, la premier danese contro Trump: "Non si può spiare un alleato" - Un'inchiesta negli Usa ha rivelato che le agenzie di spionaggio avrebbero ricevuto l'ordine di concentrarsi sulla Groenlandia ... 🔗msn.com

Stati uniti intensificano sorveglianza sulla groenlandia, danimarca reagisce con dura condanna - Le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Danimarca aumentano dopo le rivelazioni sull’attività di intelligence americana in Groenlandia, con accuse di spionaggio e preoccupazioni per la sovranità e ... 🔗gaeta.it

Groenlandia e Danimarca unite contro gli USA: “L’isola non è in vendita” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com