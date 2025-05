Green Pleasure | il nuovo benessere ha il colore della natura

Life&People.it C’è un piacere nuovo, sottile, che si insinua tra le abitudini e i desideri della contemporaneità. Non fa rumore, ma rinasce con la primavera e prende la forma di una tazza di matcha sorseggiata lentamente, di una passeggiata immersa nei boschi, di un respiro profondo nel verde dopo una giornata davanti a uno schermo. È il GreenPleasure, la ricerca di benessere che passa attraverso il contatto con la natura, una filosofia che sta ridefinendo i nuovi rituali della cura personale, mentale e fisica.Nel cuore di una società sempre più iperconnessa e affaticata, riscoprire il verde non è più solo una fuga, ma una necessità. E non parliamo solo di ecologia o estetica botanica: il piacere “verde” è diventato un’esperienza completa, multisensoriale, che unisce scienza e poesia, spiritualità e stile. 🔗.com