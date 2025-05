Golf | Young si prende di forza la vetta a Myrtle Beach Cala Manassero

Cambio al vertice dell’ONEflight MyrtleBeach Classic 2025. Adesso al comando c’è Carson Young: l’americano, classe 1994 della South Carolina, gira in un ottimo -7, il miglior score di oggi, e porta a casa un -13 che lo manda con il sorriso in club house, soprattutto pensando che ha rimontato ben 14 posti per issarsi là dove c’è il primato.Alle sue spalle ancora USA con Harry Higgs, che con il -3 mantiene speranze già vive nel secondo giro; il moving day, invece, non è fatale al canadese Mackenzie Hughes, ma per il momento lo depotenzia: -1 oggi, -11 in totale e terza posizione in attesa di capire le ambizioni dell’ultimo giro.Quarta posizione in rimonta per il francese Victor Perez, che aggancia la quota -10 e si affianca al neozelandese Ryan Fox e agli USA Davis Shore, Norman Xiong e Danny Walker; in questo caso sono tutti giocatori che già erano potenzialmente nella contesa. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Young si prende di forza la vetta a Myrtle Beach. Cala Manassero

Potrebbe interessarti su Zazoom: Donald Trump minaccia l'Iran: Centrifughe nucleari fatte saltare con le buone o con la forza - Donald Trump ha annunciato l'intenzione di distruggere le centrifughe nucleari iraniane, affermando che preferirebbe un accordo verificato con Teheran, ma è pronto a ricorrere alla forza.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Posteggi ristretti. Forza Italia prende le misure - Non si placano le polemiche sui nuovi stalli di sosta di via Conciliazione, ridisegnati per far posto alla pista ciclabile. Per la sindaca non sono stati ristretti, la Lega chiede ulteriori chiarimenti in aula, mentre Forza Italia si è presa la briga di misurare le nuove strisce scoprendo una differenza significativa rispetto a prima. Il tema è stato affrontato dalla Lega con un’interrogazione a risposta scritta in cui si evidenziava che "per le automobili che sostano rispettando gli ingombri definiti dalla nuova segnaletica orizzontale non è possibile aprire la portiera lato edifici". 🔗Leggi su ilgiorno.it

Treviglio, la Lega prende le distanze da Forza Italia? A rischio l’asse del centrodestra - Treviglio. Da una parte c’è chi dice che è ancora presto per pensarci, dall’altra chi invece se ne cura eccome. La partita delle amministrative, fatto salvo per quelle che riguardano i tre Comuni commissariati che andranno al voto il 25 e il 26 maggio, comincia a scaldare i motori e a scaldare i cuori, almeno quelli dei politici di casa nostra, sono soprattutto le partite che riguardano la Bassa. Treviglio in testa. 🔗Leggi su bergamonews.it

Golf, Marco Penge si prende il primo titolo in carriera, suo l’Hainan Classic. Bene Molinari e Pavan - È il 26enne Marco Penge ad avere la meglio al termine dell’Hainan Classic, torneo che chiude l’Asian Swing e che ha messo in palio 500 punti FedEx e 2,55 milioni di dollari.Il britannico, in testa ad un giro dalla fine insieme al padrone di casa Bowen Xiao, ha retto bene la pressione e ha chiuso con un’ottima giornata in -5 per un totale sul torneo di -17. Il suo primo titolo in carriera sul tour maggiore gli vale ben 585 punti. 🔗Leggi su oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Golf: Young si prende di forza la vetta a Myrtle Beach. Cala Manassero - Cambio al vertice dell'ONEflight Myrtle Beach Classic 2025. Adesso al comando c'è Carson Young: l'americano, classe 1994 della South Carolina, gira in un ... 🔗oasport.it