golf mitchell non allunga ma tiene la leadership thomas e pericolosi

Seconda giornata del Truist Championship in archivio. Il torneo, un Signature Event da 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, si getterà nel week end con Keith Mitchell alla guida della classifica. Lo statunitense, classe ‘92, dopo un primo giorno in -9 (record del campo e best score personale) ha chiuso le 36 buche in -12 con un secondo giro in -3.Segue a stretto giro, nelle prime posizioni dopo un po’ di sali e scendi in stagione, Shane Lowry, a -11. L’irlandese ha già 3 top 10 nel 2025 ma è a secco di vittorie dal doppio dello Zurich Classic dell’anno scorso. Dietro di lui, a -10 in 3ª piazza, l’austriaco Sepp Straka, vincitore del The American Express e 5º all’Arnold Palmer Invitational.Ha agganciato la 4ª posizione, però, Rory McIlroy. Il nordirlandese ha portato a casa due giri in 66-67 che lo hanno catapultato direttamente a soli 5 colpi dal leader. 🔗Oasport.it

